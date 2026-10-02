ЦБ РФ понизил официальный курс евро

Центральный банк Российской Федерации понизил официальный курс евро до 94,32 рубля. По сравнению с предыдущим курсом снижение составило 20 копеек.

27 августа курс евро превысил 100 рублей. Затем он снизился, но вскоре евро вновь оказался дороже ста рублей за евро, а 2 сентября составил около 100 рублей и 82 копеек, после чего опять стал снижаться.

До августа курс европейской валюты оставался ниже 100 рублей с февраля 2025 года. Он приближался к сторублевой отметке в сентябре 2025 года, когда составил 99,82 рубля. Затем он поднимался 20 марта и достигал 97 рублей. К 20 мая курс опускался ниже 82 рублей.

Официальные курсы доллара выросли, следует из данных с сайта Банка России.

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