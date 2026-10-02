Доля нацвалют стран ЕАЭС во взаиморасчетах приблизилась к 95 процентам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что доля национальных валют государств-членов ЕАЭС во взаиморасчетах за товары приблизилась к 95 процентам.

Доля валют стран ЕАЭС во взаиморасчетах продолжает расти, сказал Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

Мишустин охарактеризовал результат как "весьма солидный".

Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавия, Узбекистан, Куба и Иран имеют статус государств-наблюдателей.

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