Эксперты ООН предупредили о наступлении продуктового шока

ФАО: продовольственные цены в мире обновили максимум с ноября 2022 года

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад, согласно которому стоимость продуктов на глобальном рынке поднялась до наивысшего значения с ноября 2022-го.

Рост объясняют сбоями в поставках и засушливой погодой в ряде регионов. В сентябре индекс в среднем равнялся 136 пунктам. Выше он был только в 2022-м: в марте того года показатель составил 160,2 пункта, в сентябре опустился до 137,3, в октябре — до 136,7, в ноябре — до 136,0. К уровню 2025 года индекс прибавил 5,8%, к августу 2026-го — 1,5%.

Сахар подорожал на 6,1%, зерновые — на 5,1%, растительные масла — на 0,9%. Мясо, наоборот, стало дешевле на 1,1%, а молочная продукция — на 0,1%.

Среди ключевых причин роста называют трудности с логистикой в Черноморском регионе и у Ормузского пролива. Ещё один фактор — необычная засуха в основных аграрных странах Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, которую связывают с Эль-Ниньо.

Главный экономист ФАО Максимо Тореро указал, что сырьё на мировом рынке дорожает устойчиво и всё масштабнее. По его словам, если так продолжится, давление вскоре ощутят покупатели продуктов, особенно в государствах, зависящих от ввоза еды и энергоносителей.

Индекс продовольственных цен ФАО пересчитывают каждый месяц. Он основан на стоимости 23 товаров из пяти групп: зерновых, растительных масел, мяса, молочной продукции и сахара.

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