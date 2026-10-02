Налоги, пенсии и пособия: что изменится для россиян в 2027 году

С 2027 года россиян ждут изменения в налогах, пенсиях и социальных выплатах. В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы заложены индексация пенсий и пособий, повышение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Одновременно изменится порядок налогообложения некоторых доходов граждан, в том числе процентов по вкладам и инвестиционных доходов. Разбираемся, что это будет означать для обычной семьи.

Одно из главных изменений касается налога на доходы физических лиц. С 2027 года планируется объединить в единую налоговую базу доходы, которые сейчас облагаются по разным правилам. Речь идет, в частности, о процентах по банковским вкладам, дивидендах, доходах от операций с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами. Для них будет применяться общая прогрессивная шкала НДФЛ.

Ставки останутся ступенчатыми: 13% — с доходов до 2,4 млн рублей в год, 15% — с части дохода от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — с суммы свыше 50 млн рублей. Повышенная ставка применяется только к той части дохода, которая превышает соответствующий порог.

По словам Дмитрия Ряховского, доктора экономических наук, профессора Финансового университета, изменения затронут лишь около 6% наиболее обеспеченных граждан. Речь идет, прежде всего, о доходах от капитала — вкладов, инвестиций и других финансовых инструментов.

Доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Морковкин обращает внимание на другой принципиальный момент: ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. По его словам, предлагаемые изменения в налоговое законодательство носят точечный характер и учитывают высокий уровень налогового администрирования в стране.

При этом для процентов по вкладам сохраняется необлагаемый минимум. Он рассчитывается исходя из суммы 1 млн рублей и ключевой ставки. Поэтому сам факт наличия вклада отнюдь не означает, что со всех полученных процентов придется платить налог.

Важно и то, что для семей с двумя и более детьми дополнительных изменений в части учета пассивных доходов проект не предусматривает: такие доходы уже учитываются при определении права на соответствующие меры поддержки. При выполнении условий семья может получить ежегодную семейную выплату, которая позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Еще одно заметное изменение — пенсии, которое явно порадует их получателей. Страховые пенсии в 2027 году планируется индексировать дважды. С 1 февраля выплаты должны вырасти на 6,8%, а с 1 апреля предусмотрена дополнительная индексация на 3,3%. В результате средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года должен составить 29 904 рубля.

«В 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды», — отмечает Дмитрий Ряховский. Дополнительные средства также предусмотрены на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». То есть, в ближайшую трехлетку в отношении поддержки пожилых граждан государство делает конкретные и важные шаги.

Как и в отношении малоимущих. Вырастет минимальный размер оплаты труда: с 2027 года МРОТ планируется увеличить на 6,8% — до 28 935 рублей. Одновременно на 6,8% должен вырасти и прожиточный минимум — до 20 227 рублей. От его величины зависят размеры ряда социальных выплат и пособий.

Для семей с детьми в бюджете также предусмотрены средства на единое пособие, материнский капитал и другие меры поддержки. Маткапитал будет индексироваться с учетом фактической инфляции. На поддержку семей с детьми государство планирует направить значительные средства в рамках «детского бюджета».

Кроме того, в 2027 году увеличатся максимальные размеры ряда социальных выплат, включая пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. На социальное страхование в бюджете предусмотрено 1,6 трлн рублей.

Для обычной семьи это означает позитивные изменения. Если у семьи нет крупных инвестиционных доходов или процентов по вкладам сверх необлагаемого порога, изменения будут связаны с социальными выплатами и зарплатными ориентирами. МРОТ влияет на оплату труда работников с низкими доходами, а прожиточный минимум — на расчет пособий. Поддержка семей остается приоритетом бюджета. На «детский бюджет» в ближайшие три года предусмотрено более 10 трлн рублей.

Таким образом, для большинства россиян изменения в 2027 году будут связаны прежде всего с ростом социальных выплат, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Налоговые нововведения же запланированы точечные, и в большей степени они коснутся граждан с крупными доходами от вкладов, инвестиций и других источников помимо зарплаты.