Новак назвал предполагаемый уровень инфляции на конец года

Новак: инфляция в России на конец года ожидается на уровне 6,8%

Российская экономика перешла к более сбалансированной динамике после периода интенсивного роста, что позволяет снизить инфляционное давление и обеспечить дальнейшее развитие. Об этом заявил зампред правительства РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

«После высоких темпов роста 2023–2024 годов экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап: нормализация после перегрева и одновременно условие снижения инфляции», — сказал вице-премьер.

По словам представителя кабмина, по итогам года инфляция может достигнуть 6,8%. «Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%, прогнозируем до конца года 6,8%», — уточнил Новак.

Вице-премьер также обратил внимание на показатели рынка труда и доходов населения, отметив сохранение стабильности в социальной сфере. «Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, реальные располагаемые доходы на 1,5%. Безработица находится на историческом минимуме 2,2%», — сообщил он.

Говоря о перспективах на ближайшие годы, зампред правительства обозначил целевые ориентиры макроэкономического развития. «Рост валового внутреннего продукта ожидается в 2027 году на 1,4% с последующим выходом на 2,4% к 2029 году», — заключил Новак, подчеркнув, что главная задача властей заключается в обеспечении устойчивого роста благосостояния граждан и расширении внутреннего производства.