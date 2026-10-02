Первая сделка фонда США и Украины: что известно

Совместный инвестиционный фонд США и Украины заключил первую сделку в сфере добычи важнейших полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters.
Договор предусматривает вложение около 30 миллионов долларов в совместную инвестиционную платформу с компанией BGV Group, основанной украинским миллиардером Геннадием Буткевичем.
По словам главы инвестиционного подразделения DFC Конора Коулмана, структура займется проектами по добыче урана, бериллия и циркония на Украине. Все они входят в список важнейших минералов.
Фонд также реализует четыре других проекта, включая укрепление систем электро- и теплоснабжения Украины. Создание фонда предусмотрено соглашением о недрах, подписанным в апреле 2025 года.
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