Первая сделка фонда США и Украины: что известно

Совместный инвестиционный фонд США и Украины заключил первую сделку в сфере добычи важнейших полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters.

Договор предусматривает вложение около 30 миллионов долларов в совместную инвестиционную платформу с компанией BGV Group, основанной украинским миллиардером Геннадием Буткевичем.

По словам главы инвестиционного подразделения DFC Конора Коулмана, структура займется проектами по добыче урана, бериллия и циркония на Украине. Все они входят в список важнейших минералов.

Фонд также реализует четыре других проекта, включая укрепление систем электро- и теплоснабжения Украины. Создание фонда предусмотрено соглашением о недрах, подписанным в апреле 2025 года.

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