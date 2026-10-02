Президент подписал новый закон о налогах

Президент Польши утвердил закон о налоге на сверхприбыль нефтяных корпораций

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о введении налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. Ранее глава государства отказался утверждать аналогичный документ и направил его на рассмотрение в Конституционный суд.

По словам президента, новые меры должны сопровождаться решениями правительства по снижению цен на топливо. Он подчеркнул, что власти должны добиться результата в кратчайшие сроки.

В начале сентября министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что государство больше не может финансировать программу сдерживания цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС).

Ожидается, что новый налог позволит привлечь дополнительные средства для поддержки рынка.

Программа регулирования цен действовала в Польше весной и частично летом. После ее завершения стоимость бензина выросла до 8 злотых за литр (170 рублей)

Читайте также:

Арестованы более 20 человек за поддержку оппозиции

Беженцев начали депортировать на родину вопреки опасениям