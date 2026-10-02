Продажи бензиновых машин обрушились по всему миру

Японская деловая газета Nikkei изучила глобальные данные и зафиксировала исторический сдвиг. Впервые за всю историю наблюдений доля легковушек на бензине опустилась ниже 50% от общемирового объёма реализации.

За январь–июнь 2026 года в мире реализовали 20,25 млн таких машин. Это на 10% меньше, чем за аналогичный отрезок 2025 года. Доля бензиновых моделей уменьшилась на 4 процентных пункта и составила 49%. В 2021-м она находилась на отметке 73%.

Причины перелома, по версии Nikkei, две: подорожание бензина, вызванное кризисом в зоне Персидского залива, и быстрое увеличение интереса к электромобилям, в частности в Китае.

За первые 6 месяцев 2026 года глобальные продажи электрокаров достигли почти 6,9 млн единиц, что на 12% превышает показатель того же периода 2025 года. Гибриды пока сохраняют крепкие позиции. Быстрее других отказывается от чисто бензиновых вариантов Китай: на него приходится половина мировых продаж электромобилей.

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