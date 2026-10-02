Санкции и нехватка рук: Новак перечислил ключевые риски для России

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации назвал основные внешние и внутренние риски для отечественной экономики. По словам вице-премьера, ситуация требует взвешенных решений из-за целого ряда ограничений.

«В прогнозе мы учитываем внутренние и внешние риски: внешние — это касается и замедления мировой экономики, и регионализации торговли, санкционные ограничения. Внутренние — конечно, это вопрос периода достаточно жестких денежно-кредитных условий, дефицита кадров», — пояснил Новак.

При этом представленный правительством трехлетний прогноз вице-премьер охарактеризовал как умеренно-консервативный.

«Мы можем видеть, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом», — добавил он.

Ранее в ходе своего выступления Новак сообщил, что российская экономика после интенсивного роста перешла к умеренной динамике, назвав это нормализацией. Кроме того, вице-премьер озвучил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 6,8% и рассказал, что рост ВВП в 2027 году ожидается на отметке 1,4% с дальнейшим увеличением до 2,4% к 2029 году.