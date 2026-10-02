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Экономика 612

Состоянию экономики США дали неутешительную оценку

Журналист Богданов заявил, что «лампочка пустого бака» экономики США вовсю горит

Журналист Богданов заявил, что «лампочка пустого бака» экономики США вовсю горит

Журналист ИС «ВЕСТИ» Валентин Богданов оценил текущую ситуацию в экономике Соединенных Штатов.

По словам Богданова, «лампочка пустого бака» американской экономики больше не мигает, а вовсю горит. Он обратил внимание на то, что запасы нефти в стратегических резервах оказались на минимальных значениях с 1982 года.

Журналист отметил, что компенсировать негативный эффект войны с Ираном, выливая на рынок излишки, у американцев больше не получается.

Как заметил Богданов, всего за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США вся эта топливная арифметика становится еще и электоральной. 

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Автор:
США Иран Экономика