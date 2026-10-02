Состоянию экономики США дали неутешительную оценку

Журналист ИС «ВЕСТИ» Валентин Богданов оценил текущую ситуацию в экономике Соединенных Штатов.

По словам Богданова, «лампочка пустого бака» американской экономики больше не мигает, а вовсю горит. Он обратил внимание на то, что запасы нефти в стратегических резервах оказались на минимальных значениях с 1982 года.

Журналист отметил, что компенсировать негативный эффект войны с Ираном, выливая на рынок излишки, у американцев больше не получается.

Как заметил Богданов, всего за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США вся эта топливная арифметика становится еще и электоральной.