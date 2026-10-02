Страны «семерки» экстренно распечатают стратегические запасы топлива

Макрон: в G7 договорились высвободить за 4 месяца до 100 млн баррелей топлива

Страны «Большой семерки» (G7) приняли решение экстренно стабилизировать рынок дизельного топлива за счет масштабного использования государственных резервов. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей», — написал французский лидер в своем аккаунте в социальной сети.

Согласно официальному заявлению по итогам экстренной конференции лидеров G7, значительная доля этих резервов будет направлена на рынок в ускоренном режиме — в течение ближайших двадцати дней.

Кроме того, участники самкта пришли к принципиальному соглашению воздерживаться от любых ограничений на международную торговлю энергоносителями. Это решение стало ответом на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который допускал возможность полного запрета на экспорт дизтоплива ради сдерживания внутренних цен.

В дальнейшем лидеры западных стран намерены продолжить координацию действий. Представители группы планируют провести новую встречу уже в ближайшие дни, чтобы рассмотреть вопрос о возможном дополнительном высвобождении дизельного топлива.