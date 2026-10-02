Трамп сообщил о расширении нефтяного соглашения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп в публикации в своем аккаунте в Truth Social сообщил о расширении соглашения с Южной Кореей.
«Я рад сообщить, что соглашение с Республикой Корея становится все лучше и лучше», — написал американский лидер.
Глава государства указал, что соответствующее соглашение теперь будет включать 8,4 миллиарда долларов на улучшенный проект по добыче нефти.
Трамп добавил, что производство еще больших объемов нефти и газа означают энергетическое доминирование Америки и энергетическую безопасность в мире в будущем.