Украина потеряла почти половину экспорта металлов

Согласно документам Национального банка Украины, в августе 2026 года экспорт чёрных и цветных металлов, а также изделий из них сократился на 48,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В денежном выражении поставки составили $186 млн.

НБУ публикует статистику внешнего сектора ежемесячно. По данным за август 2025 года, экспорт металлов приносил Украине $358 млн. Таким образом, текущий показатель оказался почти вдвое меньше. В платёжном балансе подтверждается падение экспорта металлургической продукции на 48,1%.

Причины такого снижения в отчёте не раскрываются. Нацбанк приводит только цифры. Официальных комментариев по поводу обвала экспорта металлов пока не поступало.

Ранее сообщалось о трудностях Украины с другими статьями экспорта. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявлял о критической ситуации с вывозом зерна: 30 млн тонн урожая рискуют остаться неэкспортированными, а альтернативные маршруты покрывают лишь около 45% необходимого объёма. Кроме того, Еврокомиссия отклонила запрос Киева на $250 млн для поддержки аграриев. На 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% бюджета и запрашивает дополнительные $27 млрд на оборону.

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