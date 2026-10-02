В Германии банкротится крупнейшая торговая сеть страны

Немецкая сеть универмагов Galeria, крупнейшая в ФРГ, инициировала очередную процедуру несостоятельности. Заявление подано в районный суд Дюссельдорфа. Это уже 4-й запуск банкротства с 2020 года. О произошедшем сообщило агентство DPA, сославшись на самого ретейлера. С 2019 года оборот компании упал более чем в 2 раза.

Пока все 83 действующих филиала продолжают работать в привычном режиме. В администрации Galeria пояснили, что подача заявления формирует правовую базу для упорядочения текущей ситуации, стабилизации бизнеса и создания условий для долгосрочного устойчивого будущего. Однако руководство не стало объяснять, чем вызваны финансовые трудности. Под угрозой увольнения оказались около 12 тыс. сотрудников. Не решены вопросы о компенсациях, которые предусмотрены законодательством ФРГ при банкротстве, и о возможном закрытии некоторых торговых точек.

Это банкротство — 4-е для сети за последние 6 лет: процедуры запускались в 2020, 2022 и 2024 годах. Предыдущие реструктуризации позволили кредиторам списать многомиллиардные долги компании, однако их следствием стало закрытие десятков филиалов по всей стране. До этого заявление подавалось 2,5 года назад, когда компания называлась Galeria Karstadt Kaufhof. Тогда обанкротился её прежний владелец — австрийский концерн Signa.

В середине 2024 года Galeria перешла к консорциуму, объединившему американскую инвестиционную компанию NRDC и структуру немецкого бизнесмена Бернда Бетца. Новые владельцы исключили из названия бренда слова Kaufhof и Karstadt, а головной офис переместили из Эссена в Дюссельдорф. В апреле 2026 года несколько арендодателей заявили, что сеть не платит за аренду. В Galeria признали наличие проблем, сославшись на временные перебои с ликвидностью. В июне 2026 года американская инвестиционная группа Gordon Brothers предоставила ретейлеру кредитную линию до €160 млн. Средства предназначались для рефинансирования долгов под залог товарных запасов. В июле компания приступила к проверке доходности 33 универмагов и начала обсуждать с арендодателями уменьшение платы. Она предупредила, что точки, не дающие стабильной прибыли, закроют.

Согласно отчёту Института исследований розничной торговли, чистый оборот Galeria сократился более чем в 2 раза: с €4,5 млрд в 2019 году (тогда насчитывалось 174 объекта) до €2 млрд сейчас.

Германия — Декор ушел в минус

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