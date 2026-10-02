Зима без газа: крупнейший покупатель СПГ предупредил о кризисе

The National пишет: невысокие для сезона запасы газа в Европе и решение Евросоюза с января запретить импорт российского СПГ формируют почву для дальнейшего удорожания. Руководитель крупнейшего в мире покупателя сжиженного природного газа считает, что перебои в Ормузском проливе не закончатся. Это приведёт к новому сокращению поставок из региона, который до войны на Ближнем Востоке давал примерно 1/5 общемирового объёма.

Юкио Кани, председатель правления и главный исполнительный директор японской Jera Co., заявил, что катарский СПГ, по его ожиданиям, не вернётся на рынок в ближайшее время. Спотовые цены на это топливо сейчас вдвое выше, чем год назад, и участники рынка переживают из-за предстоящей зимы.

Нехватка СПГ из Катара — второго по величине поставщика до конфликта — подтолкнула спотовые цены в прошлом месяце к максимуму с конца 2022 года. Ужесточение рыночных условий грозит усилением конкуренции между Европой и Азией, где сосредоточены основные покупатели.

По данным Kpler, в сентябре потоки СПГ через Ормузский пролив из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов выросли до самого высокого уровня с начала иранской войны. Однако объём транзита всё ещё на 80% ниже февральского. В прошлом месяце Катар продлил форс-мажор по поставкам для долгосрочных клиентов в Азии до ноября, а в Европе — до декабря.

Кани отметил: сезонно низкие уровни запасов газа в Европе вместе с политикой ЕС по запрету импорта российского СПГ с января «предполагают, что спотовые цены будут расти и дальше». Если в Европе случится «суровая зима, у них не будет иного выбора, кроме как закупать СПГ для обеспечения населения тепловой энергией». «Таким образом, Европа может оказаться в очень сложной ситуации», — сказал он.

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