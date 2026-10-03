Эксперт объяснил разницу между имитированной и стуктурированной икрой

Экономист рассказала, из чего состоит псевдоикра и кто ее покупает

В последнее время много говорят о росте цен на красную икру и что скоро она будет доступна лишь самым обеспеченным слоям населения. На полках магазинов все чаще можно встретить «имитированную» и «структурированную» икру (щучью, лососевых пород рыб и осетровых), и неужели же большинству придется в скором времени перейти на эти заменители? «МК» разбирался вместе с экономистом Светланой Ильяшенко, в чем разница между имитированной и структурированной икрой, что там в составе и зачем покупать эти изделия?

Не за горами Новый год — время, когда без красной икры не обойтись. Круг тех, кто может себе ее теперь позволить — а перед праздниками стоимость рыбных деликатесов еще подрастет! — на глазах сужается. Актуальные цены (взяты в одной торговой сети) заставляют вздыхать и качать головой: 2550 руб. за 100 г натуральной икры нерки и 2900 руб. за 150-граммовую баночку икры форели.

Между тем, в продаже имеется, и об этом давно известно, продукты, имитирующие икру. Россияне приводят в обсуждениях под этими новостями цену «Царской» имитированной красной икры: всего… 119 руб. за баночку. «Главное, что «царская», каждый купивший может почувствовать себя царем», — мрачно ухмыляются пользователи соцсетей. А баночка «икры имитированной осетровой» 230 г обойдется в 118 руб. (на банке помечено «лопающиеся икринки»). Цена на «ненастоящую черную икру» варьируется от 77 руб. до 191 руб. за 220-граммовую емкость.

Кстати, на днях соцсети облетела фраза президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева («Ведомости»): «Цены на красную икру возвращаются к справедливому для премиального продукта уровню, утраченному из-за большого количества браконьерской или некачественной продукции».

Вот так, грустят россияне, скоро настоящая икра будет совсем недоступным для многих «премиальным продуктом».

Москвич Алексей, впрочем, раскрыл в обсуждениях, для чего может понадобиться это изделие: «Брал имитацию красной икры для украшения блюд».

Люди также отмечают, что раньше щучья икра была относительно дешевой — «вполне по карману и не раз в год». А потом тоже начала расти в цене. Но у нее тоже есть намного более дешевая имитация, и она пользуется очень даже высоким спросом.

За разъяснениями по этим изделиям мы обратились к эксперту-экономисту.

— Что означает «имитированная» и «структурированная» икра?

— Сегодня на рынке все заметнее присутствуют структурированная и имитированная икорная продукция, однако эти понятия важно различать, — начала объяснять доцент кафедры международной коммерции и логистики РАНХиГС кандидат экономических наук Светлана Ильяшенко. — ТР (технические регламент) ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» относит к имитированной пищевой рыбной продукции продукты, воспроизводящие органолептические свойства соответствующей рыбной продукции, а в качестве одного из примеров прямо называет структурированные изделия. Поэтому с точки зрения технического регулирования структурированная продукция является разновидностью имитированной рыбной продукции, хотя в торговле эти понятия обычно разграничивают. Для такой продукции установлены обязательные требования к безопасности и маркировке, и потребитель должен иметь возможность понять по наименованию товара, что перед ним не натуральная икра.

В натуральной икре, продолжает наша собеседница, сохраняется природная структура икринок. А структурированная икра представляет собой икорное рыбное изделие, в котором структура икринок формируется заново. В качестве сырья могут использоваться поврежденные икринки или икорная масса, к которым добавляют структурообразующие и другие технологические компоненты. В результате получается продукт, внешне напоминающий натуральные икринки.

— Что касается имитированной икры, то она может вообще не содержать натуральной икры, — говорит Светлана Ильяшенко. — Чаще всего ее производят на основе альгинатов (природные полисахариды), получаемых из морских водорослей, или других структурообразующих компонентов, добавляя в зависимости от рецептуры рыбные ингредиенты, ароматизаторы, красители и другие вещества, чтобы воспроизвести цвет, вкус и внешний вид натуральной икры.

— Кто ее вообще покупает? Для каких случаев она подходит?

— С точки зрения покупателя основное преимущество таких продуктов очевидно — цена. Поэтому они востребованы прежде всего как более доступная альтернатива существенно подорожавшей натуральной икре. Кроме того, заменители подходят для ситуаций, когда икра выполняет преимущественно декоративную и вкусовую функцию: для салатов, роллов, банкетных закусок, кейтеринга. Если же человек покупает икру именно ради ее пищевой ценности и характерного вкуса, имитированный продукт натуральную икру, конечно, полноценно не заменит.

Мы также поговорили о составе таких изделий: есть ли в нем что-то вредное?

— Говорить, что имитированная или структурированная икорная продукция сама по себе вредна, было бы неправильно, — объясняет экономист. — Альгинаты, каррагинан, агар, разрешенные красители, консерванты и другие пищевые добавки допускаются к использованию при соблюдении установленных требований и норм применения. Само наличие таких компонентов в составе не свидетельствует об опасности продукта.

Основной вопрос, по ее мнению, скорее в пищевой ценности и конкретной рецептуре. Всем известно, что натуральная икра является источником полноценного белка и жиров, тогда как полностью имитированный продукт, основой которого служат вода и структурообразующие компоненты, по пищевой ценности ей уступает.

— В составе также может быть достаточно много соли, ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и консервантов. Поэтому покупателю стоит обращать внимание не только на внешний вид и цену, но и на состав, — советует доцент.

Особую осторожность следует соблюдать людям с аллергией на рыбу и рыбные продукты — ведь даже имитированная продукция может содержать рыбный бульон, рыбий жир или другие рыбные ингредиенты.

Теперь о ситуации с продажами. Здесь ситуация, по ее словам, неоднородная, поэтому говорить о едином росте всего рынка заменителей икры было бы неправильно.

— Самый показательный пример — щучья икра, — продолжает эксперт — По данным NTech, в первом полугодии 2025 года было продано около 468,8 тонны структурированной щучьей икры, что примерно в 8 раз больше, чем годом ранее. Для сравнения, натуральной щучьей икры за тот же период было реализовано лишь около 6,5 тонны. Таким образом, именно структурированный продукт фактически с