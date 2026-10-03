На Британию напал смертельный для скота вирус

Британские фермеры столкнулись с самой тяжелой вспышкой катаральной лихорадки рогатого скота, известной как блютанг, за всю историю наблюдений. Об этом сообщает газета Guardian.

«Британские фермеры переживают самый тяжелый сезон болезни блютанг за всю историю наблюдений», — говорится в публикации издания.

По официальным данным, с начала июля 2026 года в стране зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения скота, причем почти половина из них пришлась на сентябрь. Отмечается, что показатели текущего сезона уже превысили суммарные результаты трех предыдущих лет.

Изначально распространенный в Африке вирус впервые зафиксировали в Соединенном Королевстве в 2023 году, а в текущем сезоне он впервые дошел до Шотландии. По мнению ученых, продвижение болезни на север связано с изменением климата и аномальной жарой, которые создают идеальные условия для размножения переносящих инфекцию насекомых - кровососущих мокрецов. Это мелкие двукрылые насекомые из комплекса гнуса, внешне похожие на крошечных комаров или мошек, размером от 1 до 3–4 мм.

Заболевание поражает овец и крупный рогатый скот, вызывая тяжелую лихорадку, отеки, хромоту и язвы, нередко приводящие к гибели животных. Для человека вирус и производимые продукты питания угрозы не представляют.

Это не единственная напасть. Ранее Национальный союз фермеров Великобритании уже заявлял о глубоком кризисе в аграрном секторе из-за сильнейшей за полвека засухи, что ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.