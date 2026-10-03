Нацбанк Украины сообщил о серьезной падении в одной сфере

Национальный банк Украины сообщил, что экспорт зерновых культур в августе сократился на 63,3 процента по сравнению с августом прошлого года. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Также упал экспорт семян масличных культур — на 48,7 процента. Поставки продуктов пищевой промышленности снизились на 2,4 процента.

Ранее Financial Times писала о проблемах с вывозом зерна через Черное море. Издание связало это с ударами российских военных по объектам в районах портов.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в конце июля признал, что суда перестали заходить в украинские порты. Кроме того, до этого на польско-украинской границе произошел транспортный коллапс.

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