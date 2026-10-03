Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды: кому и сколько прибавят

Российских пенсионеров в 2027 году ждет двойная индексация страховых пенсий. С 1 февраля выплаты планируют увеличить на 6,8% — на величину фактической инфляции за 2026 год. С 1 апреля пенсии дополнительно проиндексируют еще на 3,3%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Две индексации коснутся как неработающих, так и работающих пенсионеров. Для последних повышение выплат было возобновлено с 2025 года. С чем связано подобное нововведение и как оно отразится на кошельках пожилых россиян, «МК» узнал у экспертов.

Главный вопрос - почему повышение в 2027 году проводят в два этапа? Февральская индексация связана с фактической инфляцией за предыдущий год. В апреле предусмотрено дополнительное повышение, которое учитывает динамику заработных плат и доходов Социального фонда.

«Две индексации страховых пенсий — это защитная мера на макроэкономическом уровне, которая должна не дать упасть покупательной способности пенсионных выплат. Инфляция является системным риском, который постепенно снижает реальную стоимость доходов», — отметил кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, индексацию в данном случае правильнее рассматривать, прежде всего, как компенсационный механизм. Номинальная сумма пенсии увеличивается ( в среднем по РФ к концу 2027 года она почти достигнет 30 000 рублей), но это не означает автоматического такого же роста покупательной способности.

Говорить о том, что вся пенсия вырастет ровно на 10,1%, также неправильно. Февральские 6,8% и апрельские 3,3% применяются к разным составляющим выплаты. Кроме того, окончательные параметры еще могут уточняться.

«Разделение индексации на февральскую и апрельскую позволяет распределить эффект компенсации инфляционных рисков. Возможны изменения в оценке инфляции в январе, феврале и марте 2027 года, поэтому параметры могут корректироваться», — пояснил Гиринский.

Для понимания возможной прибавки можно привести конкретные расчеты. По оценке генерального директора ООО «Пенсионная платформа» Дмитрия Малкина, если сейчас человек получает 25 тыс. рублей, после двух повышений его пенсия может составить около 27,2 тыс. рублей. При сегодняшней выплате в 30 тыс. рублей — около 32,8 тыс., при пенсии 40 тыс. рублей — примерно 43,8 тыс. рублей.

Андрей Гиринский дает сопоставимые ориентиры: при пенсии в 20 тыс. рублей суммарная прибавка может составить около 2 тыс. рублей в месяц, при 30 тыс. — около 3 тыс., а при 40 тыс. — около 4 тыс. рублей. Точная сумма будет зависеть от структуры пенсии конкретного человека и окончательных параметров индексации.

При этом рост пенсии на бумаге не обязательно означает такое же увеличение свободных денег в семейном бюджете. Некоторые расходы пенсионеров могут расти быстрее средней инфляции.

По данным Малкина, за год к августу 2026 года медицинские услуги подорожали на 12,1%, лекарства — на 8,6%, тогда как общая инфляция составила 6,3%. Отдельным фактором станут коммунальные платежи. По прогнозу Минэкономразвития, с 1 июля 2027 года тарифы ЖКХ могут вырасти в среднем примерно на 11%, а электроэнергия для населения — на 14,4%.

«Расходы пенсионера могут перераспределяться: больше средств может уходить на ЖКХ, услуги, питание и лекарства. Поэтому реальный эффект от индексации для каждого человека будет индивидуальным», — считает Гиринский.

Есть различия и в размерах самих пенсий. По данным Малкина, на 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости в России составляла 27,2 тыс. рублей. При этом в разных регионах суммы заметно отличаются: на Чукотке средняя выплата достигала 45,5 тыс. рублей, а в Кабардино-Балкарии — 21,1 тыс. рублей.

Для работающих пенсионеров действует отдельный механизм. Индексация им проводится, однако выплаты учитывают особенности перерасчета пенсионных прав. По словам Гиринского, работающий пенсионер не получает все индексации в том же порядке, что неработающий: полный перерасчет с учетом периода работы производится после прекращения трудовой деятельности.

Повышение пенсий в 2028 и 2029 годах также возможно, однако конкретные параметры будут зависеть от категории пенсионеров и решений государства. «Здесь важно различать два аспекта. Первый связан с нормативными механизмами централизованного повышения пенсий на федеральном уровне, включая дотации и дополнительные выплаты, в том числе региональные. Второй — с защитой пенсий от системных рисков, прежде всего инфляции. При индексации, люди видят увеличение номинальной суммы пенсии, однако это не всегда означает рост ее реального размера, который отражает фактическую покупательную способность выплаты в конкретный момент времени», — отметил Гиринский.

Таким образом, в 2027 году пенсионеров ждет два повышения страховых пенсий — в феврале и апреле. Первое будет связано с фактической инфляцией, второе — с дополнительным повышением с учетом экономических показателей. При этом реальный эффект для бюджета пенсионера будет зависеть не только от размера прибавки, но и от того, как за год изменятся цены на наиболее значимые для него товары и услуги.