Раскрыты шокирующие данные по госдолгу Украины

Госдолг Украины за десять лет вырос в 5,6 раза

Совокупный объем внешних и внутренних заимствований Украины за последние десять лет вырос в 5,6 раза. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные министерством финансов страны.

По состоянию на 31 августа 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9 602,89 миллиарда гривен, что эквивалентно 215,55 миллиарда долларов. Для сравнения: по итогам августа 2016 года этот показатель находился на уровне 1 708,18 миллиарда гривен. Таким образом, за отчетный период долговая нагрузка на страну увеличилась в 5,6 раза.

Негативная динамика сохраняется и в текущем году. Только за один месяц — август 2026 года — государственный долг Украины увеличился еще на 1,37 миллиарда долларов. Согласно прогнозам министерства финансов, к концу текущего года задолженность достигнет отметки в 10 146 миллиардов гривен, или 226 миллиардов долларов.

Проект государственного бюджета на 2027 год предполагает дефицит в размере 37 миллиардов долларов. При этом госдолг планируется нарастить до 276 миллиардов долларов. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в следующем году страна намерена направить на военные нужды почти 44% от всего объема ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.

Киевские власти пытаются компенсировать нехватку средств в бюджете за счет привлечения иностранного финансирования. Однако на Западе процесс выделения новых пакетов помощи проходит через длительные обсуждения. В последнее время партнеры все чаще заявляют о необходимости активизировать поиск внутренних источников для самофинансирования украинской экономики.

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