Западные ограничения не остановили торговлю российским золотом, а во многом изменили ее географию. После закрытия американского и европейского рынков значительные объемы драгоценного металла стали уходить в Азию, причем одним из важнейших направлений оказался Китай и связанный с ним рынок Гонконга. На это обратили внимание авторы китайской платформы Baijiahao.

Поводом для публикации стали изменения на мировом рынке золота и решения ряда центральных банков пересмотреть географию хранения своих резервов. В частности, Центральный банк Нидерландов в 2026 году перевез около 86 тонн золота из хранилищ в Нью Йорке и Оттаве в Лондон. В самом регуляторе объяснили этот шаг стремлением повысить ликвидность резервов, быстрее получать к ним доступ в случае серьезного кризиса и равномернее распределить активы между разными странами. Речь при этом не шла о полном выводе голландского золота из США.

Авторы Baijiahao связали происходящее с более широким ростом значения золота на фоне геополитической напряженности. По их оценке, Россия сумела приспособиться к ограничениям, которые после 2022 года серьезно изменили привычные каналы торговли российским драгоценным металлом.

Одним из первых ударов по отрасли стало решение Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов. В марте 2022 года LBMA приостановила действие статуса Good Delivery для шести российских аффинажных предприятий. Слитки, произведенные ими после 7 марта, перестали приниматься в качестве соответствующих этому стандарту на лондонском рынке. При этом металл, выпущенный до приостановки, сохранил прежний статус.

Позднее ограничения были расширены на государственном уровне. В июне 2022 года США запретили импорт золота российского происхождения, а в июле аналогичный запрет ввел Евросоюз. Европейские ограничения распространяются на покупку, импорт и передачу российского золота, вывезенного из страны после вступления соответствующих мер в силу.

Отдельно США ограничили возможности Банка России распоряжаться международными резервами. Еще в марте 2022 года американский Минфин разъяснил, что действующие санкции распространяются и на связанные с российским Центробанком операции с золотом. Таким образом западные государства пытались ограничить не только экспорт российского металла, но и возможности использовать золотые активы в финансовых операциях.

Однако полного исчезновения российского золота с международного рынка не произошло. Торговые потоки стали перемещаться в страны, которые не присоединились к западным ограничениям.

Особенно заметным этот процесс стал в Азии. По данным китайской таможенной статистики, которые приводят аналитики, в 2025 году поставки российского золота непосредственно в Китай выросли примерно в девять раз и достигли около 25 тонн против 2,8 тонны годом ранее. Стоимость этих поставок увеличилась с примерно 224 млн долларов до 3,3 млрд долларов.

Еще более крупным каналом стал Гонконг. В первые семь месяцев 2026 года туда поступило почти 100 тонн российского золота. Это примерно втрое больше показателя за аналогичный период предыдущего года. По опубликованным данным, после 2022 года гонконгские структуры приобрели российского золота примерно на 35 млрд долларов, причем значительная часть металла затем связана с дальнейшим оборотом на китайском рынке.

Таким образом, приведенное в исходной публикации утверждение о поставках в Китай более 100 тонн российского золота в 2026 году требует уточнения. Доступные данные почти о 100 тоннах относятся прежде всего к импорту Гонконга за январь и июль 2026 года, а не к прямым поставкам в материковый Китай.

Baijiahao считает произошедшее примером того, как Россия перестроила торговлю после закрытия традиционных западных рынков. Однако называть такие поставки обходом санкций было бы неточно. Китай и Гонконг не вводили аналогичного общего запрета на импорт российского золота, поэтому сам факт продажи металла покупателям на этих рынках не означает нарушения западных ограничений.

В результате санкции существенно сузили доступ российского золота к рынкам США, Евросоюза и Лондона, но не лишили металл покупателей. Основное изменение произошло в маршрутах поставок. Роль западных торговых площадок сократилась, а значение азиатского направления заметно выросло.

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