Рубль в октябре: ждать ли доллар по 90

Российская валюта вошла в октябрь на достаточно сильных позициях, но дальше ее судьба будет зависеть от нефти, экспорта, действий Минфина и решения ЦБ. Разбираемся с экспертами для МК, что будет с рублем в октябре.

Рубль начал октябрь с укрепления. Официальный курс доллара на 2 октября составил 83,25 рубля, евро — 94,53 рубля, юаня — 12,40 рубля. При этом в конце сентября доллар находился выше 84 рублей. Впереди у российской валюты насыщенный месяц: на курс одновременно будут влиять экспортная выручка, цены на нефть, операции Минфина и решение Банка России по ключевой ставке 23 октября.

По мнению экспертов, базовый сценарий пока не предполагает резкого ослабления рубля. Скорее речь идет о сохранении относительно крепких позиций, хотя волатильность может быть высокой.

«Основную поддержку валюте последние месяцы оказывало снижение продажи валютной выручки. Мы считаем эти факторы временными и при их нивелировании ожидаем некоторое укрепление рубля в октябре. К этому располагает и рост нефтяных котировок: с некоторым лагом на рынок придет возросший объем валюты для продажи», — рассказала персональный брокер «Синара» Екатерина Канивец. По ее оценке, средний курс доллара в 2026 году может составить около 81 рубля, а к концу года — находиться в диапазоне 83–85 рублей.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко также считает внешнеторговый фактор благоприятным для рубля. Высокие цены на нефть должны с лагом поддержать экспортную выручку и предложение валюты. Однако эффект будет зависеть от объемов экспорта, скидок на российскую нефть и ситуации с расчетами и логистикой.

Дополнительным фактором станет бюджетное правило. Операции Минфина способны частично компенсировать приток валюты от экспортеров. По словам независимого финансового эксперта Евгения Миронюка, с 7 октября может вырасти объем покупок валюты в рамках бюджетного правила — примерно до 7–8 млрд рублей в день. Это способно ограничивать дальнейшее укрепление рубля.

Еще один важный фактор — ключевая ставка. Сейчас она составляет 14%, а следующее заседание ЦБ запланировано на 23 октября. Регулятор ранее отмечал усиление текущего ценового давления: устойчивый рост цен оценивается в 5–6% в годовом выражении. Поэтому для валютного рынка важным будет не только само решение по ставке, но и сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике.

«При сохранении осторожной риторики ЦБ положительное влияние процентных условий на рубль существенно не изменится», — считает Кравченко. Миронюк, в свою очередь, отмечает: сохранение ставки на уровне 14% будет поддерживать рубль, тогда как ее снижение может ослабить привлекательность рублевых активов и увеличить спрос на импорт.

Каким же в итоге окажется курс в октябре? Прогнозы экспертов на этот счет достаточно близки. Кравченко ожидает в октябре средний курс около 85 рублей за доллар и основной диапазон 83–87 рублей. Миронюк также называет ориентир 83–87 рублей при среднем значении около 85.

Но полностью исключать резкое движение курса специалисты не берутся. По словам Кравченко, усиление санкционного или геополитического давления способно быстро изменить баланс спроса и предложения валюты. Миронюк считает экстремальным сценарием движение доллара к 90 рублям и выше. Для этого, по его оценке, должно совпасть несколько факторов: падение цен на нефть, снижение экспортной выручки, увеличение покупок валюты по бюджетному правилу и ухудшение геополитической ситуации.

Для россиян ослабление рубля прежде всего означает рост рублевой стоимости импортных товаров и зарубежных поездок. При курсе 90 рублей за доллар против 84 рублей сегодня, валютная стоимость импорта в рублевом выражении была бы примерно на 7% выше. Впрочем, это не означает автоматического роста всех цен на такую же величину: на конечную стоимость конкретного товара влияют налоги, логистика, наценки и другие расходы.

Пока же базовый сценарий экспертов выглядит спокойнее: в октябре рубль скорее сохранит сильные позиции, а его движение будет зависеть от того, какой из факторов окажется сильнее — приток экспортной валюты, операции Минфина, решение ЦБ или новые внешние риски.