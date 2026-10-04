Александр Новак сообщил, когда ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам заседания министерского комитета ОПЕК+ сообщил, что текущая ситуация на мировом рынке нефти, а также прогнозы до конца 2026 года и на 2027 год будут обсуждаться 12 октября на Международном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.

Как рассказал Новак в беседе с «Вестями», проведение этого конгресса станет важной составляющей продолжающегося диалога между участниками рынка. По его словам, на полях мероприятия планируется обсудить как текущее положение дел в нефтяной отрасли, так и общие прогнозы по окончании текущего периода и на предстоящий год.

Эр-Рияд в середине октября станет площадкой, где соберутся представители ключевых нефтедобывающих стран для обсуждения стратегических вопросов развития рынка. Заявление Новака прозвучало по завершении заседания министерского комитета ОПЕК+, в рамках которого, как правило, рассматриваются вопросы соблюдения договорённостей о добыче и оценивается общая конъюнктура.

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