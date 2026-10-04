К Новому году будет по 30 граммов красной икры на каждого

Похоже, что про такие деликатесы из красной рыбы на новогоднем столе, как скандинавский гравлакс с укропом, тарталетки с лососем и авокадо, а также канапе на огурцах, большинству россиян придется забыть. В нынешнем году оптовые цены на красную рыбу и соответственно на красную икру резко взлетели, хотя и прежде они были немаленькими.

Впрочем, шанс отведать новогодние вкусняшки еще сохраняется. Цены на красную рыбу вплотную мониторит Федеральная антимонопольная служба – ФАС. И в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства участников рынка будет ждать суровое наказание. «Служба оперативно примет меры реагирования», – резюмируют в пресс-службе ведомства.

Однако ситуация с «урожаем» элитных лососевых рыб действительно непростая. У них есть своя закономерность, они живут по строгому двухлетнему циклу. От нереста до взрослой рыбы проходит ровно два года. В нечетные года вылов всегда больше, чем в четные. Например, 2023 год отметился рекордом – 600 тысяч тонн. Нынешний четный год не сулил нам никаких рекордов: по прогнозам – скромные 300 тысяч, и не больше. Однако путина оказалась и вовсе провальной.

Ближе к концу сентября оптовая цена нерки на Дальнем Востоке достигла 1,1 тысячи рублей за килограмм. Прирост в годовом выражении составил 36,1 процента. Кета за это время подорожала на 73,9 процента, до 800 рублей, В наибольшей степени за отчетный период подорожала самая доступная для россиян красная рыба – горбуша, которая прибавила к цене 97 процентов.

Речь идет об оптовых ценах, которые пока еще не докатились до торговых прилавков. Но подорожание не заставит себя долго ждать: до Нового, 2027 года остались, можно сказать, считаные дни.

Красная рыба на новогоднем столе – классика праздничного меню, которая никогда не выходит из моды. Среди домохозяек в ходу пятнадцать проверенных рецептов и десятки профессиональных советов, которые помогут приготовить идеальную красную рыбу к прзднику. Но, увы, не в этот раз.

Стремительный рост цен начался еще в конце июня. В этот период на Дальнем Востоке стартовала путина лососевых, которая в итоге оказалась никудышной. К концу первого месяца осени добыча достигла 98,4 тысячи тонн. Разница оказалась более чем двукратной.

Что нам ждать до конца декабря?

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин сообщает, что речь идет о росте оптовых цен, то есть от тех, по которым продукцию продают рыбаки.

– Для них нынешняя путина сложилась неудачно, по экономике они сильно просели, – поясняет он. – Производители пытаются свои убытки частично компенсировать ростом оптовых цен. Ведь они готовились к началу сезона, закупали снасти, оборудование, топливо. Из центральных регионов России завозили дополнительных рыбаков, которым нужно заплатить хотя бы минимальную зарплату.

По прогнозам ученых, вылов тихоокеанского лосося в 2026 году ожидался в районе 300 тысяч тонн, а составил 100 тысяч. В результате чего произошло резкое падение производства как красной рыбы, так и красной икры.

– ФАС сейчас «трясет» отрасль по формированию цен. Антимонопольщики могут до конца года их снизить, чтобы продукт стал более доступным для встречи Нового года?

– Сомневаюсь. Допустим, административным порядком заставят снизить цены. Но тогда рыбу скупят за месяц, а остальные 11 месяцев красной рыбы вообще не будет в рознице. Дефицит существенный, из объема выпали 200 тысяч тонн, это очень большой объем. Конечно, будет импорт из Китая, Чили, Турции, однако на ценах это вряд ли отразится.

Нужно учесть, что лососевые не продукт первой необходимости из нашей потребительской корзины. Цены на них не регулируются государством. Это элитный продукт, который и прежде не был доступен всем слоям населения.

Словом, цены вряд ли снизятся. Вместо традиционных 100 граммов красной икры на человека в год будет 30 граммов. Думаю, что к Новому году россияне купят свои «законные» 30 граммов…

Скорее всего, цены на лососевые будет регулировать не ФАС, а спрос. Если красную икру будут покупать по 30 тысяч рублей за килограмм, значит, она и будет стоить 30 тысяч. Сейчас ее особо никто не покупает. Но цены уже выросли более чем в 1,5 раза. В рознице 17-18 тысяч за килограмм, а год назад было 10-12 тысяч.

– А цены на саму красную рыбу – что нам ждать?

– Сильно подвела горбуша, которая считается самой доступной в сегменте лососевых. Год назад она стоила 500-600 рублей за килограмм, сейчас в дефиците, в рознице я уже видел по 1000-1200 рублей.

– К концу декабря, наверное, еще подорожает?

– У нее ограниченный потенциал роста. Зачем брать горбушу, если можно взять охлажденную форель? По ценам они уже почти сопоставимы. Думаю, что горбуша до конца года особенно не подорожает, останется в пределах 1200 за килограмм.

– Но почему такой резкий провал в вылове?

– Никто не понимает, что случилось. Какие-то непонятные процессы в природе, ученые ищут на них ответ. Ситуация касается не только России, но и всех стран мира. Такого никогда не было, чтобы выловили 100 тысяч тонн, – это совсем мало.