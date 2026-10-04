Назван наиболее вероятный курс доллара к рублю к концу года

Российская валюта продолжает укрепляться: Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 5 октября, на уровне 83,48 рубля. По оценке аналитической службы крупнейшего госбанка, к концу года курс может вернуться к отметкам в районе 75 за доллар. Правда, в рамках оптимистичного сценария, в который большинство экспертов не верит.

Еще в августе рубль последовательно сдавал позиции, приблизившись к концу лета к отметке 86 за «американца». Этому способствовали такие факторы, как отмена обязательной продажи валютной выручки, наращивание закупок импортерами, тяжелый геополитический фон и увеличение Минфином покупки валюты по бюджетному правилу. В сентябре ситуация по ряду причин стала меняться.

Во-первых, отечественный сорт нефти Urals подорожал до $85-90 за баррель против $67 в августе. Это плюс 30-35% к среднемесячной цене. Чем дороже сырье, тем больше валютной выручки поступает в страну и на рынок. Во-вторых, в условиях высокой (14%) ключевой ставки и снижения потребительской активности, упал спрос на валюту со стороны импортеров. Давление на рубль ослабло. В-третьих, можно говорить о технической коррекции: если только за август доллар вырос к рублю на 9%, то затем произошел откат.

– Рубль – это все-таки сырьевая по своей природе валюта, – рассуждает в беседе с «МК» экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. – Из-за известных событий вокруг Ирана и Ормузского пролива нефть подорожала. А динамика снижения Центробанком ключевой ставки оказалась медленнее, чем ожидали многие. Я не верю в долгосрочный тренд на укрепление рубля – думаю, в конце года курс будет находиться в коридоре 90-100 за доллар, но все-таки ближе к отметке 90.

– Почему вы так думаете?

– Ко всему прочему, мы видим тренд на укрепление доллара к основным мировым валютам, плюс Федрезерв США взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики. А если говорить о внутрироссийских реалиях, у нас огромный бюджетный дефицит, который можно частично покрыть за счет более слабого рубля. Мне это напоминает крайне неприятную ситуацию 1992 года, разруливанием которой занимался премьер Черномырдин. Думаю, свою роль сыграет и фактор усиления налогового бремени: в этих условиях население и бизнес будут больше вкладываться в доллар.

– Если допустить, что ближневосточный конфликт затянется на неопределенное время и что цены нефть Brent останутся на отметках выше $100 за баррель, как это отразится на курсе?

– Бюджет будет себя чувствовать лучше, но на валютный курс это не окажет решающего влияния. Напомню, что дорогая (выше $100) нефть была и в 2008-м, и в 2011-м, и в 2013 годах. Для наших нефтегазовых экспортеров это вполне комфортный уровень, который вкупе с недорогим рублем поддерживает их капитал. Около 60% индекса Мосбиржи составляют акции сырьевых компаний. Думаю, США не станут доводить мировую экономику до кризиса, реализуя «адские санкции» в отношении покупателей российских энергоносителей. Очевидно, что Китаю и Индии придется непросто без нашей нефти, Турции – без нашего газа. Соответственно, ничего катастрофического я не жду. Что касается уже введенных против РФ санкций, прежде всего американских, безусловно, для нас выгодно их снятие. Это восстановит фондовый рынок, обеспечит приток внешних инвестиций, и тогда рубль может укрепиться. Но пока такая перспектива не просматривается.

– Согласно статистике ЦБ, покупки иностранной валюты физлицами в августе продолжили сокращаться. О чем это говорит?

– Валюта стала выглядеть менее привлекательной по двум причинам: регулятор снижает ключевую ставку очень медленно, а ряд банков повысил ставки по вкладам. Кроме того, сейчас для россиян имеет смысл располагать наличными долларами и евро только в случае загранпоездок. На умах людей сказываются и разного рода вербальные интервенции со стороны представителей государства: мол, все это пустые, никому не нужные бумажки. Но уверяю вас: если доллар будет устойчиво крепнуть, то, по классике, и повышенный спрос на этот актив со стороны мелких инвесторов и физлиц не заставит себя ждать.

– Напрашивается вопрос: имеет ли смысл обычным людям вкладываться в иностранную валюту в сберегательных целях? А если нет, то куда направить деньги?

– Что касается наиболее выгодных на сегодняшний день вариантов финансовых вложений, я бы отнес к ним рублевые депозиты и золото, причем не только физическое, но и виртуальное, доступное через приложение на смартфоне. Первый дает по-прежнему неплохой, превышающий инфляцию быстрый доход, второй непревзойден в качестве долгосрочной инвестиции. Особенно с учетом того обстоятельства, что у России есть собственная добыча этого драгметалла. И если сегодня золото торгуется на уровне $4100 за тройскую унцию, то лет через пять цена вполне может добраться до $10 тысяч.