СМИ: Вашингтон получит первую за четыре года партию калия из Белоруссии

США получат первую за четыре года партию белорусского калия. Это произойдёт из-за дипломатического сближения Вашингтона и Минска. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

«США работают над масштабной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, — это отличная новость для наших фермеров и животноводов», — заявил в сентябре президент США Дональд Трамп.

Белорусская компания загрузила 30 тыс. тонн хлористого калия на судно. Погрузка прошла 15 сентября в порту Санкт-Петербурга. Судно разгрузят 14 октября в порту Нового Орлеана. США ввели санкции против калийной промышленности Белоруссии в 2021 году.

В декабре 2025 года Вашингтон начал смягчать эти ограничения. В марте власти полностью сняли санкции с белорусских калийных компаний. До введения ограничений США импортировали из Белоруссии в среднем 635 тыс. тонн калия в год. Мировая доступность удобрений сейчас ограничена. Ближневосточный конфликт практически закрыл Ормузский пролив. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил проблему с поставками. Все объёмы продукции уже законтрактованы на этот год.

Калийные удобрения представляют собой минеральные вещества. Их добавляют в почву для обеспечения растений калием. Это улучшает рост культур, повышает урожайность и устойчивость к болезням. Ранее Александр Лукашенко заявлял об отсутствии свободных объёмов калия для западных рынков.

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