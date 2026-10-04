Стало известно, сколько россияне тратят на своих питомцев в месяц

Домашних животных содержат 80% россиян, при этом в среднем владельцы готовы ежемесячно тратить на питомца 5,6 тысячи рублей. Насколько дорого содержание животного обходится в действительности, выяснил URA.RU.

По данным опроса мониторингового сервиса, 64% респондентов держат кошек, 35% — собак, у 8% есть аквариумные рыбки, у 7% — попугаи. Около 29% владельцев тратят на питомца от трех до пяти тысяч рублей в месяц, а каждый десятый — более 10 тысяч рублей.

Как подсчитал кандидат экономических наук Александр Тимофеев, хозяева собак расходуют на животных в среднем в 2–3 раза больше, чем владельцы кошек. В регионах минимальные ежемесячные траты на кошку начинаются от 1 500 рублей, на собаку — от 3 000 рублей, а в столице эти суммы обычно выше на 15%. Эксперт также обратил внимание на рост цен на зоотовары: в 2024 году отдельные позиции премиальных кормов подорожали на 80%, а в первые месяцы 2025 года рост продолжился — еще на 12–13%.

Лечение обходится дороже. Базовый визит к ветеринару стоит 1–3 тысячи рублей, комплексная диагностика — от 10 до 20 тысяч, а операции или длительное лечение, по данным Финансового университета при правительстве РФ, могут обойтись в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей. Около 10% владельцев посещают ветеринара чаще пяти раз в год.

Самыми щедрыми хозяевами оказались зумеры. Каждый пятый владелец животного в возрасте от 18 до 24 лет тратит на питомца от пяти тысяч рублей в месяц.

Помимо ухода и визитов к врачу, владельцы рискуют столкнуться со штрафами. В России принят закон о внесении изменений в статью 8.52 КоАП, устанавливающий наказание за нарушение правил содержания животных. Так, за выгул собаки без поводка и ошейника гражданским лицам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным — от 5 до 15 тысяч, а юридическим — до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в стране пересмотрели перечень животных, которых запрещено содержать дома. В него вошли ядовитые змеи, крупные вараны, крокодилы, крупные кошки, гиены, приматы, медведи, волки, лисы, тюлени, акулы, электрические угри, страусы, совы, пингвины, ядовитые пауки, скорпионы и древесные лягушки.

Ранее ветеринары объяснили отсутствие онемения у кошек после сна в неудобных позах.

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