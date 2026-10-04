Старт цифрового рубля: проблемное настоящее и светлое будущее

В рассказе Марка Твена «Банковый билет в 1 000 000 фунтов» главный герой в силу, как бы сказали в наши дни, трудных жизненных обстоятельств соглашается участвовать в социальном эксперименте: попытаться прожить один месяц в Лондоне, имея в кармане лишь одну наличную банкноту, зато номиналом 1 миллион фунтов стерлингов. Вся фишка этой увлекательной истории в том, что банкнотой в миллион фунтов (огромная сумма, тем более по меркам XIX века) воспользоваться для повседневных покупок невозможно, поскольку продавцы в магазинах отказываются давать сдачу с астрономической суммы, да и подозревают клиента в мошенничестве. Но теперь обратимся к российским реалиям.

С 1 сентября 2026 года в России запущен в массовое обращение цифровой рубль — новая, третья форма существования рубля в дополнение к привычным наличной и безналичной формам. Главное отличие цифрового рубля от фиатного (бумажного или безналичного) в том, что он существует только на специальной цифровой блокчейн-платформе Банка России, и все операции с ним проводятся через эту платформу. Воспользоваться рублем в новом формате можно через обычное мобильное приложение банка, дополнительных платформ для этого не требуется.

Пока, правда, цифровой рубль доступен не повсеместно, а лишь в 12 системно значимых кредитных организациях. Физлицо, достигшее 18 лет и имеющее подтвержденную учетную запись на Госуслугах, в настоящий момент имеет право на один счет в цифровом рубле (индивидуальным предпринимателям можно иметь два — для ведения бизнеса и для личных нужд). Открыть такой счет и пользоваться им можно с помощью мобильного приложения любого из вышеупомянутых банков. Новая форма денег благодаря простоте и удобству оказалась востребованной у достаточно большого количества россиян. Так, по данным Банка России, за первый неполный месяц обращения новой «третьей формы денег» граждане уже открыли более 200 тыс. таких счетов и совершили свыше 50 тыс. операций в этой валюте.

Однако цифровому рублю пока далеко до того, чтобы стать по-настоящему массовым средством платежа, и уж тем более потеснить фиатный аналог. Если в России численность взрослого населения от 18 лет на начало сентября текущего года оценивалась примерно в 117 млн, упомянутые 200 тысяч россиян, которые завели счет в цифровом рубле, составляют менее 0,2% от этого числа. А уж количество совершенных операций с цифровым рублем за месяц всего в 50 тысяч выглядит совсем мизерным на фоне того, что, по данным ЦБ РФ, в России с фиатным безналичным рублем ежедневно совершается 50–60 миллионов транзакций. Сюда входят оплата покупок офлайн и онлайн, денежные переводы, налоги и сборы, расчеты между юридическими лицами... В месяц число таких транзакций достигает 1,7–1,8 миллиарда.

В проекте цифрового рубля также не предусмотрена возможность открытия процентных вкладов или кредитования, что отчасти демотивирует некоторых клиентов банков от перевода хотя бы части своих платежей и расчетов в цифровой рубль. Возможности получать проценты от такого вложения не предусмотрено, а чтобы получить процентный доход, можно просто конвертировать цифровые рубли обратно в фиатные и положить их на банковский вклад под более выгодную ставку.

Да и возможности свободно расплачиваться имеющимися цифровыми рублями в любой организации, работающей с физлицами, придется подождать. Пример с героем рассказа Марка Твена, который не мог расплатиться подлинной банкнотой в миллион фунтов стерлингов, потому что такую банкноту никто не принимал, отчасти актуален для сегодняшних пользователей цифрового рубля, хотя у нас и не XIX век на дворе. Аналогия с героем Марка Твена заключается в том, что и в рассказе, и в нашей сегодняшней жизни иногда наступают обстоятельства, когда у человека деньги есть, а потратить их почти невозможно. В данном случае — потому что российская экономика еще не полностью готова к приему оплаты в новой цифровой валюте.

По российскому законодательству, в период до 1 сентября 2027 года цифровой рубль обязаны принимать только предприятия, продающие товары или оказывающие услуги физическим лицам при условии, что выручка предприятия от реализации товаров, работ или услуг за 2025 год составляла не ниже 120 млн рублей и оно при этом имеет договор об услугах эквайринга (приема электронных средств оплаты) с одним из двенадцати системно значимых банков. А после 1 сентября 2027-го порог выручки для предприятий, обязанных принимать к оплате цифровой рубль, будет снижаться, при этом к операциям с цифровым рублем будут в течение двух лет допущены все банки, имеющие лицензию ЦБ РФ. При наличии таких жестких критериев участия в программе цифрового рубля неудивительно, что даже среди крупнейших ретейлеров и иных организаций, оказывающих услуги населению, пока мало кто принимает цифровые рубли.

Приведу личный пример. Я решила выяснить, как оплатить в цифровых рублях мобильную связь — ведь услуги сотовой связи в России оказывают главным образом крупные компании с миллиардной выручкой, что значительно больше допустимого минимума в 120 млн руб. в год. Однако, обратившись к моему оператору связи, я узнала, что платежи цифровыми рублями он принимает только в своих офлайновых офисах на кассе, а в его мобильном приложении соответствующая функция будет доступна не раньше октября. Другой оператор разъяснил мне (с помощью искусственного интеллекта), что он принимает цифровые рубли только в интернет-магазине, но там за них можно пока купить аксессуары, подключить новый тариф или пакет новых услуг, а также оплатить подписку на онлайн-кинотеатр. В крупных торговых сетях и приложениях маркетплейсов мои робкие попытки расплатиться цифровыми рублями наткнулись на отказы и туманные разъяснения, что подобные операции пока недоступны, но станут возможными через некоторое время.

Ну а в чем тогда практическая польза запуска цифрового рубля в России? На самом деле, если не замыкаться на проблемах сегодняшнего дня, а немного заглянуть в не такое уж отдаленное будущее, можно понять, что цифровой рубль способен обеспечить значительное количество преимуществ для каждого из миллионов пользователей. Хранение средств в форме цифровых рублей на счете в Банке России обеспечивает более высокий уровень защищенности по сравнению с деньгами на банковском счете или карте, а получить доступ