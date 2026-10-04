Киев выделит на образование в 15 раз меньше, чем на армию

В 2027 году Украина выделит на образование лишь 4,5% от общих расходов бюджета. При этом на нужды ВСУ планируется направить 67,2%, это следует из данных минфина Украины.

В презентации министерства финансов Украины по бюджету на следующий год указано, что расходы на образование составят 328,5 миллиарда гривен (7,2 миллиарда долларов).

По данным ведомства, общие расходы украинского бюджета в следующем году составят 161,2 миллиарда долларов. Из этой суммы 108,3 миллиарда долларов, или 67,2%, пойдут на финансирование ВСУ. Это в 15 раз больше, чем затраты на образование.

Таким образом, доля образования в бюджетных расходах Украины в следующем году составит лишь 4,5%.

Проект госбюджета Украины на 2027 год предусматривает дефицит в 37 миллиардов долларов и увеличение государственного долга до 276 миллиардов долларов.

Киевский режим пытается закрыть дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Однако на Западе новые пакеты помощи выделяются после долгих обсуждений. Партнеры все чаще предупреждают, что Украине нужно активнее искать источники для самофинансирования.

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