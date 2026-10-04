В РАСПП прокомментировали претензии США к России и Китаю из-за сокращения доли доллара в мировых резервах

Претензии Соединенных Штатов к России и Китаю в связи со снижением доли доллара в мировых резервах имеют под собой основания. Об этом говорится в аналитических материалах Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Как отмечается в документах, у Вашингтона и без того накопилось много претензий к Москве и Пекину, а теперь добавилась еще одна. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе слушаний в комитете по финансам Палаты представителей заявил, что доля американской валюты в мировых резервных активах сократилась главным образом из-за действий России и Китая.

Статистика подтверждает эту динамику. Если в 2014 году доля доллара в резервах России оценивалась примерно в 40–43%, то к 2021 году она упала до 16,4%, а к началу 2022 года — до 10,9%. После заморозки российских активов в 2022 году доллар и евро были полностью исключены из структуры валютных резервов. Их место заняли золото и китайский юань.

Что касается Китая, то, по данным Управления иностранных валют КНР (SAFE), доля доллара в официальных резервах страны снизилась с 79% в 2005 году до 58% в 2014 году. К 2019 году этот показатель оценивался примерно в 55%. Более свежих официальных данных Пекин не публикует.

В Российско-Азиатском Союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что в целом Вашингтон не испытывает тревоги по поводу состояния своей валюты. В масштабах всей международной торговли доллар по-прежнему сохраняет доминирующие позиции, и даже фиксируется рост его доли в глобальных операциях.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщал, что доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%. При этом он подчеркивал, что Москва не отказывается полностью от расчетов в этих валютах, однако они уже никогда не вернут себе прежнюю роль.

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