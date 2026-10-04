В России зафиксировали снижение цен на натуральный кофе

Цены на натуральный кофе в России начали снижаться. Эта тенденция может сохраниться. Об этом сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Цена натурального растворимого кофе в начале 2026 года составляла 4233 рубля за килограмм. К августу 2026 года этот показатель достиг 4148 рублей за килограмм. Это примерно на 2% ниже уровня начала года», — сказал эксперт.

По его словам, перенос снижения стоимости сырья на конечного потребителя идёт постепенно. Эффект от удешевления сырья пока не стал массовым для покупателей.

В 2025 году средняя цена натурального кофе в зёрнах и молотого кофе в России составила 1884,7 рубля за килограмм. За тот год стоимость продукции выросла на 23,2%. Кофейный рынок в России напрямую зависит от мировых цен на сырьё и логистических цепочек поставок.

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