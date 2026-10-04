В Шатуре водители жалуются на топливо: машины глохнут после заправки на одной АЗС

Жители Шатуры бьют тревогу: после заправки на одной из местных автозаправочных станций у автомобилистов начались серьёзные проблемы. По словам владельцев машин, у кого-то транспорт перестал заводиться, у кого-то появились сбои в работе двигателя.

Пока информация исходит от самих автомобилистов и официального подтверждения не получила. Местные паблики собирают реальные случаи, чтобы понять масштаб проблемы и выяснить, действительно ли причина кроется в топливе. Жителей просят сообщать, на какой именно АЗС они заправлялись, каким бензином, что произошло с машиной и обращались ли они в сервис.

Последствия заправки некачественным топливом могут быть куда серьёзнее, чем просто «не заводится». По оценкам автосервисов, ремонт двигателя после такой заправки обходится владельцам от 20 до 60 тысяч рублей — в зависимости от тяжести повреждений и модели автомобиля. В худшем случае может потребоваться замена форсунок, топливного насоса или даже капитальный ремонт двигателя.

Среди водителей бытует мнение, что ситуацию можно исправить, долив в бак бензин АИ-100. Эксперты подтверждают: если автомобиль не рассчитан на АИ-92, но заправиться им пришлось, добавление высокооктанового топлива действительно поможет частично нейтрализовать последствия. «Сотый» способен поднять октановое число смеси примерно до уровня 96 — в зависимости от пропорции .

Однако у этого способа есть ограничения. Эксперты предупреждают: после вынужденной заправки неподходящим топливом стоит избегать резких ускорений и внимательно следить за работой двигателя. Если появится характерный металлический звон — признак детонации — нужно срочно ехать в сервис.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что «сотый» очистит двигатель от нагара: октановое число влияет только на стойкость топлива к детонации, но не на чистоту мотора .

По предварительной информации, все пострадавшие заправлялись на одной и той же заправке в округе. Официальные проверки пока не проводились, но если факт некачественного топлива подтвердится, автовладельцы вправе требовать компенсацию через суд.