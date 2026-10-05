Британия готовит пошлины на китайские электромобили после требования ЕС

Великобритания начала разработку возможных импортных пошлин на электромобили китайского производства. Пакет тарифных мер готовит министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс, сообщает газета The Times.

По данным издания, Брюссель настаивает на введении таких ограничений. В Евросоюзе опасаются, что китайские автомобили могут попадать через Великобританию на более широкий европейский рынок.

Ожидается, что введение пошлин может привести к увеличению стоимости машин для покупателей. Одновременно мера должна обеспечить дополнительную защиту британских производителей.

О требовании Евросоюза к Лондону ввести тарифы ранее, в сентябре, сообщала Financial Times. Издание связывало позицию Брюсселя с заявлением британского премьер-министра Энди Бернема о намерении добиться статуса «надежного партнера» ЕС и равного доступа британских товаров на европейский рынок.

Сам Евросоюз ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили осенью 2024 года после расследования, посвященного государственному субсидированию отрасли в КНР. Для автомобилей BYD тариф установили на уровне 17%, Geely — 18,8%, SAIC — 35,3%. Для продукции других компаний ставка составляет 20,7%.

При этом китайские автомобили уже занимают заметную долю британского рынка. По данным The Times, почти четверть машин, проданных в Великобритании в сентябре этого года, были произведены в Китае. Кроме того, китайские марки заняли 5 позиций среди 25 наиболее популярных автомобильных брендов страны.

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