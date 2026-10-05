Индекс Мосбиржи подрос на старте утренних торгов

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии вырос на 0,67%, до 2 292,4 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск рост индикатора замедлился до 0,49%. Значение IMOEX2 составило 2 288,37 пункта.

Московская биржа возобновила утреннюю торговую сессию на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 года. С 26 сентября 2026 года площадка также рассчитывает основные фондовые индексы во все торговые сессии.

Помимо IMOEX2, в утреннюю и вечернюю сессии, а также во время дополнительной сессии выходного дня рассчитываются индекс Мосбиржи (IMOEX) и индекс РТС (RTSI).

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