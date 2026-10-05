Индия поднимает топливные сборы из-за подорожания авиакеросина

Индийский перевозчик IndiGo с 6 октября увеличит топливные сборы. Это затронет как рейсы внутри страны, так и зарубежные направления. Причиной стало подорожание авиационного топлива на мировом рынке. Об этом пишет Reuters.

На внутренних маршрутах размер сбора будет зависеть от дальности. Раньше он составлял от 275 до 950 рупий, теперь — от 375 до 1300 рупий ($3,89–13,50). На международных рейсах сумма вырастет с 900–10 000 до 1000–10 000 рупий. До этого компания поднимала сбор в апреле.

В IndiGo пояснили, что цены на авиатопливо остаются нестабильными на фоне войны с Ираном. В октябре они прибавили 14% к уровню предыдущего месяца. На горючее для самолётов приходится до 40% операционных затрат перевозчиков, поэтому резкие скачки цен способны серьёзно ударить по рентабельности, отмечает Reuters.

По данным агентства, в первом квартале IndiGo получила убыток в 3,82 млрд рупий. Ещё в мае компания говорила, что рассматривает хеджирование цен на топливо, чтобы защитить прибыльность.

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