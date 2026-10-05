Искусственный интеллект грозит оставить без работы 7 млн россиян: кто в зоне риска

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в нашу жизнь уже к 2035 году сократит количество вакансий на рынке труда на 10%. Такой вывод следует из исследования экспертов Президентской академии. Максимальным сокращение спроса на труд ожидается в финансовой и научной сферах. А вот минимальная отдача ИИ прогнозируется в сельском хозяйстве, в строительстве и в добывающей промышленности.

Судя по результатам исследования, эффект от внедрения ИИ будет неравномерным. Его максимальное проникновение (доля взятых рабочих задач) возможно в сфере финансов и страхования, а также в научной и профессиональной деятельности (по 46%), в информации и связи (43%), в образовании (43%) и в сфере культуры (42%). Минимальным участие ИИ возможно в секторах с большой долей ручного труда. Это строительство (17%), добыча полезных ископаемых (15%) и сельское хозяйство (10,7%).

Если без внедрения подобного рода технологий внутреннем рынку труда требуется 76,7 миллиона работников, то при масштабировании ИИ — 69 миллионов. Наиболее заметным образом ИИ повысит производительность труда в таких отраслях, как информация и связь, торговля, операции с недвижимостью.

Большинство россиян, работающих по старинке, пока плохо представляют себе искусственный интеллект в нашей жизни. Пару лет назад начали говорить, что ИИ вот-вот заменит таксистов: рулить за человека станут нейросети. Но пока с переменным успехом идут только испытания на полигонах.

Впрочем то, о чем писал Станислав Лемм и другие фантасты, с бурным развитием нейросетей может случиться. Собственно, об этом предупреждал и Владимир Путин на недавнем заседании клуба «Валдай». Что развитие ИИ может привести к обезличиванию людей «через кем-то настроенных алгоритмов».

Однако пока можно не волноваться. Большие надежды на ИИ в сфере повышения эффективности труда пока не оправдываются. Об этом, в частности, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Доля вакансий в РФ, предполагающих использование ИИ, относительно невелика. В базе крупнейшей российской рекрутинговой платформы на такие позиции сегодня приходится всего 2,7% от общего числа предложений о работе. При этом использование ИИ не гарантирует соответствующим специалистам существенной добавки к зарплате. Например, в IT и маркетинге, в которых доля вакансий, связанных с такой технологией, максимальна, а зарплатная премия за соответствующие навыки составляет в среднем 19%. Обратная ситуация в машиностроении, химии и на транспорте — в этих сферах доля ИИ-вакансий составляет около 1%, но работодатели готовы платить за наличие таких навыков в среднем на 29–40% больше.

Но если предположить, что прогнозы экспертов окажутся точными, то куда пойдут 10 % освободившихся от работы россиян? Ведь это, все-таки, более 7 миллионов человек.

- Пока никто не знает, как искусственный интеллект будет влиять на вытеснение в количественном отношении рабочих мест, - считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - С точки зрения экономики всегда происходит одинаковая история. Одни профессии умирают, а другие появляются. Результаты исследования – это интерполяция неких тенденций, которые сложились в отдельных секторах экономики. Как правило, это в определенной степени спекулятивные оценки. Сам по себе ИИ может способствовать рационализации труда в отдельных отраслях, освобождению рабочей силы. Однако при этом она будет перетекать в другие сферы.

Простой пример. Когда «железный конь» пришел на смену крестьянской лошадке, все работники гужевого транспорта оказались не у дел. Надобность в кузнецах, ковавших подковы, или в изготовителях седел и уздечек пропала. Работы для лошадей в России не осталась, но люди переквалифицировались в автослесарей и механиков. И их количество не меньше тех, чья работа была связана с конюшнями. Происходит переток кадров из одной отрасли в другую.

К тому же прогнозы не учитывают того обстоятельства, что ИИ будет порождать потребность в новых кадрах. В таких, как обслуживание оборудования, составление программ, защите данных, ограничения действий искусственного интеллекта. Любая техника требует квалифицированных специалистов.

В общем, возвращаясь к прогнозу: попытки заглянуть «за горизонт» имеют отдаленное отношение к реальной жизни.

- Но в стране уже сегодня нужно готовиться к такой научно-технической революции. Создавать базу для подготовки специалистов будущего! Мы к этому готовы?

- Наоборот. В последние годы рынок труда в IT-сфере развивался по программам, не имеющим потребительского спроса. Кстати, не только в России, но и в США. Сначала необходимо увидеть реальные сокращения, четкий обоснованный график. Рынок труда всегда подстраивается под реальное потребление. Не будет такого потребления - не будет и спроса.