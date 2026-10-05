Китайский регулятор ликвидировал сотни мелких банков на фоне кризиса

Число действующих банков в Китае сократилось на 23% с 2021 года

Более 670 банковских учреждений прекратили работу в Китае за прошлый год. Масштабное сокращение стало рекордным для страны и затронуло прежде всего небольшие региональные банки, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Национального управления по регулированию финансовых услуг КНР.

Большая часть закрывшихся организаций работала в сельской местности. По оценке рейтингового агентства Fitch, сейчас в Китае насчитывается 3139 действующих банков. По сравнению с 2021 годом их число уменьшилось на 23%.

Сокращение банковского сектора происходит на фоне усиления государственного контроля за небольшими кредитными организациями. Дополнительное давление на финансовую систему оказывают замедление экономического роста, дефляция и продолжительный спад на рынке недвижимости.

Ситуацию для банков также осложняют низкие процентные ставки, которые сокращают возможности для получения прибыли.

Небольшие кредитные организации считаются наиболее уязвимой частью финансовой системы Китая. Среди их основных проблем аналитики называют низкое качество активов, нехватку капитала и недостатки в управлении. Особенно остро эти трудности проявляются в менее развитых регионах страны.

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