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Экономика 3094

Курс доллара на Украине установил рекорд

Курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен

Курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен

Курс доллара на Украине впервые преодолел отметку в 45 гривен — такую информацию приводит Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно данным на сайте регулятора, на 6 октября официальный курс установлен на уровне 45,02 гривны за доллар. Для сравнения: в понедельник показатель составлял 44,9 гривны.

Ещё в начале января финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что дефицит торгового баланса Украины по итогам предыдущего года достиг 53 миллиардов долларов — это эквивалентно 25 % ВВП страны. Эксперт тогда высказывал мнение, что курс гривны к доллару уже должен был приблизиться к отметке 46 гривен.

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