Курс доллара на Украине установил рекорд

Курс доллара на Украине впервые преодолел отметку в 45 гривен — такую информацию приводит Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно данным на сайте регулятора, на 6 октября официальный курс установлен на уровне 45,02 гривны за доллар. Для сравнения: в понедельник показатель составлял 44,9 гривны.

Ещё в начале января финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что дефицит торгового баланса Украины по итогам предыдущего года достиг 53 миллиардов долларов — это эквивалентно 25 % ВВП страны. Эксперт тогда высказывал мнение, что курс гривны к доллару уже должен был приблизиться к отметке 46 гривен.

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