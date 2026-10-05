Матвиенко предложила отменить льготу по НДС для деликатесов

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила отменить льготу по ставке налога на добавленную стоимость для деликатесов. Об этом заявила сама политик. Она отметила возможность направить дополнительные средства на социальные нужды.

«А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят. И таких примеров — неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных — достаточно много», — сказала Матвиенко.

Льготная ставка налога на добавленную стоимость действует для отдельных категорий товаров. Маткиенко считает такие меры неэффективными. Отмена льготы увеличит налоговые поступления в бюджет. Эти деньги можно использовать для строительства двух школ или одной больницы. Ещё одним аргументом стала необходимость оптимизации расходов.

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