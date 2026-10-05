Матвиенко сделала важное заявление о принятии предстоящего бюджета РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на парламентских слушаниях, посвящённых параметрам проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Она заявила, что предстоящий бюджет будет непростым в условиях турбулентности мировой экономики и незаконных санкций против Российской Федерации.

Вместе с тем Матвиенко отметила, что в этих реалиях Министерству финансов удаётся находить необходимый баланс и формировать бюджет, исходя из стратегических целей и национальных приоритетов, определённых главой государства. Спикер Совета Федерации дала понять, что работа над главным финансовым документом страны ведётся в сложных внешнеэкономических условиях, правительство и парламент стремятся обеспечить сбалансированность бюджета и учесть при его формировании ключевые задачи развития государства.

Матвиенко подчеркнула, что даже в столь непростых условиях Минфину удаётся выдерживать необходимый баланс и ориентироваться на стратегические приоритеты, обозначенные президентом, что, по её мнению, является важным фактором устойчивости финансовой системы страны.

Читайте материалы на данную тему: "В МИД РФ анонсировали визит Матвиенко в Китай"

"Президент Таджикистана выразил признательность Владимиру Путину"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".