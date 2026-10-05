Министр финансов рассказал об индексации пенсий в 2027 году

Силуанов: пенсии в РФ в 2027 году проиндексируют дважды

Министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвящённых проекту федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы, сообщил, что в 2027 году пенсии в России проиндексируют дважды.

По словам Силуанова, первая индексация пройдёт 1 февраля — страховые пенсии повысят на уровень инфляции за 2026 год, который, по оценкам ведомства, составит 6,8 %.

Вторая индексация запланирована на 1 апреля: страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3 % — этот показатель соотнесён с темпами роста заработных плат.

Министр также озвучил прогноз по среднему размеру пенсии по старости: к концу 2027 года он достигнет 29 904 рублей.