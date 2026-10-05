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Экономика 921

На Украине для подростков хотят увеличить время работы

На Украине собираются увеличить время работы для подростков

На Украине собираются увеличить время работы для подростков

На Украине в условиях острого дефицита рабочей силы власти выступили с инициативой увеличить предельную продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Верховную раду.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что привлечение молодёжи к работе сейчас особенно важно — это связано с серьёзными трансформациями на рынке труда и нарастающей нехваткой трудовых ресурсов.

Согласно предлагаемым нормам, подростки в возрасте от 16 до 18 лет смогут работать до 38 часов в неделю. Для более юных работников — в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся 14–15 лет, которые трудятся во время каникул, — планируется установить лимит в 26 часов в неделю. Кроме того, законопроект предусматривает отмену прямого запрета на привлечение подростков к работе в выходные дни.

На данный момент подростки старше 16 лет могут трудиться не более 36 часов в неделю.

Кадровый дефицит на Украине остаётся серьёзной проблемой на протяжении длительного времени. Эксперты указывают на несколько факторов, усугубляющих ситуацию: значительная часть мужчин трудоспособного возраста уходит в теневой сектор, чтобы избежать мобилизации, а семьи стараются вывезти из страны юношей, которые могут попасть под призыв. Власти также признают нехватку кадров: так, экс‑премьер‑министр Юлия Свириденко заявляла, что экономике страны дополнительно требуется порядка 4,5 миллионов работников.

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