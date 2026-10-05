Нефть с Ближнего Востока снова пошла на рекордные объемы

Экспорт нефти из стран Ближнего Востока в конце сентября превысил объемы, зафиксированные до начала боевых действий США и Израиля против Ирана. В отдельные дни поставки достигали 22,5 миллиона баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Превышение довоенных показателей фиксировалось 24 сентября, а также 27–29 сентября. В эти дни объем экспорта составлял от 19,5 до 22,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, с марта 2025 года по февраль 2026 года средний показатель составлял около 18 миллионов баррелей в сутки.

По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта достигло 18,5 миллиона баррелей в сутки. В расчетах учитывались поставки через Ормузский пролив и Красное море, отгрузки с терминалов и перевалка нефти с судна на судно в Оманском заливе.

Общий экспорт нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов без учета газа за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 миллиона баррелей в сутки. При этом данные Kpler не учитывают суда, которые могли отключать транспондеры автоматической идентификационной системы, чтобы скрыть свое перемещение. До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых ежедневных поставок нефти и СПГ.

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