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Экономика 4874

Нищий пенсионер случайно обнаружил на своем счете 63 тысячи долларов

SCMP: нищий житель Китая внезапно обнаружил на банковском счете 63 тыс долларов

SCMP: нищий житель Китая внезапно обнаружил на банковском счете 63 тыс долларов

В Китае мужчина, много лет живший в крайней бедности, неожиданно обнаружил на своём счёте более 63 тысяч долларов, сообщает South China Morning Post. 

Мужчина по фамилии Жу около 30 лет работал на государственном предприятии, но после увольнения в начале века быстро потратил полученную компенсацию, столкнулся с долгами и последние два десятка лет зарабатывал сбором вторсырья. Зимой 2024 года сотрудники социальной службы нашли его живущим в заброшенном здании в городе Чандэ. 

Мужчина сначала отказался переезжать в приют, но позже согласился принять помощь и предоставил свои документы, и тогда чиновники выяснили, что ещё в 2015 году он достиг пенсионного возраста и имел право примерно на 550 долларов в месяц, а за десять лет невостребованных выплат накопилось свыше шестидесяти тысяч. 

Получив банковскую карту со своими деньгами, мужчина расплакался и сказал, что никогда не ожидал, что такое случится. Теперь Жу планирует снять квартиру в Чандэ и съездить в родной Чжучжоу. Чиновники предупредили его о мошенниках и посоветовали осторожно распоряжаться накоплениями. 

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Автор:
Китай