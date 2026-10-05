Резко вырос экспорт одного вида российской продукции в Мьянму

Россия увеличила поставки удобрений в Мьянму более чем в 30 раз

Россия более чем в 30 раз нарастила экспорт минеральных удобрений в Мьянму в 2026 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам министра, торговля между странами расширяется в обе стороны: с прошлого года Мьянма поставляет в Россию фасоль, мебель и посуду, а российские компании начали экспортировать удобрения.

Решетников также сообщил, что строительство завода по производству органических удобрений в Мьянме продолжается по графику. Кроме того, достигнута договорённость о возведении ещё одного предприятия.

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