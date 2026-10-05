Саудовская Аравия предупредила о критической ситуации с поставками нефти

Глава саудовской государственной компании Saudi Aramco Амин Насер заявил, что мировые резервы нефти, которые призваны минимизировать последствия перебоев с поставками, сократились до пугающе низкого уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Амина Насера, это может привести к обострению ситуации на нефтяном рынке в случае, если Ормузский пролив не откроется для движения судов, и в частности сильно вырастут цены на нефтепродукты. Глава компании отметил, что высвобождение резервов предоставит отсрочку, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением, а даже после возобновления судоходства через Ормуз странам может понадобиться до двух лет, чтобы восстановить свои резервы.

Бизнесмен подчеркнул, что компании удавалось сохранять устойчивые поставки нефти на протяжении конфликта Израиля и США с Ираном благодаря использованию зарубежных хранилищ и быстрому ремонту повреждённой инфраструктуры. Сейчас компания ищет альтернативные маршруты экспорта нефти и новые хранилища за рубежом, чтобы избежать чрезмерной зависимости от какого-то одного способа доставки нефти покупателям на мировом рынке.

Глава крупнейшей нефтяной компании мира фактически предупредил о критической уязвимости глобальной энергетической системы: сокращение резервов до опасно низкого уровня в сочетании с сохраняющейся неопределённостью вокруг Ормузского пролива создаёт серьёзные риски для стабильности поставок и цен. Даже временное высвобождение запасов способно лишь отсрочить кризис, но не решить структурную проблему дисбаланса между спросом и предложением, а восстановление резервов после нормализации судоходства займёт продолжительное время.

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