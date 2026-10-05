Саудовская Аравия снизила цены на нефть до шестилетнего минимума

Reuters: Саудовская Аравия снизила цены на нефть до 6-летнего минимума

Агентство Reuters, опираясь на данные Saudi Aramco, сообщило о заметном снижении отпускных цен на нефть для азиатского рынка. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии установила на ноябрь цены на уровне шестилетнего минимума.

В частности, стоимость нефти марки Arab Light для покупателей из Азии уменьшилась на 5 долларов за баррель.

По оценке Reuters, такая цена на Arab Light не фиксировалась с июня 2020 года.

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