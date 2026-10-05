Севморпуть побил рекорд Суэцкого канала по количеству рейсов

Сентябрь принёс Северному морскому пути рекорд — 133 рейса. По сравнению с августом показатель вырос на 46%, а к уровню 2022 года прирост более чем четырёхкратный. Такие сведения приводит Financial Times.

Почти каждый второй рейс совершили суда, ходящие под флагом России. К полярному направлению подключились и китайские компании-перевозчики. Они ищут замену европейскому маршруту, поскольку судоходство на Ближнем Востоке и в Красном море даёт сбои.

По версии FT, рост объясняется сокращением ледового покрова и опасностями на традиционных путях. В их числе — угроза от йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе, у входа в Красное море.

В сентябре китайский контейнеровоз Dubai Tower преодолел путь из Циндао до британского Феликстоу через Арктику за 24 дня. Если бы он шёл через Суэцкий канал или огибал мыс Доброй Надежды, дорога заняла бы не менее 40 дней, подчёркивает издание. 27 сентября ещё один корабль той же компании вышел из Нинбо в Феликстоу по полярному маршруту.

FT поясняет: сентябрь обычно самый напряжённый месяц для арктических морских трасс. Лёд сокращается до сезонного минимума, и суда способны идти без ледоколов. Основная арктическая артерия — Северный морской путь, который идёт вдоль северных территорий России.

Стало известно, почему Китай свернул перевозки по Севморпути

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