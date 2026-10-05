Силуанов рассказал о предотвращенных случаях вывоза наличных из РФ

Силуанов: с апреля по июль предотвращен 291 случай вывоза наличных из РФ

Контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль 2026 года позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти 180 миллионов долларов, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.

"Благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти 180 миллионов долларов", – сказал он.

Здесь тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина, указал министр.

Запрет на вывоз наличной иностранной валюты сверх нормы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, был установлен весной 2022 года.