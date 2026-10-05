Силуанов спрогнозировал рост реальных доходов россиян в ближайшие годы

Минфин России ожидает увеличения доходов населения на 1,4% в 2027 году

Министр финансов России Антон Силуанов прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,4% в 2027 году. В следующие два года показатель, по его оценке, будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно. Такие цифры глава Минфина привёл на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он отметил, что бюджетная политика должна ограничивать влияние государства на денежное предложение, создавая условия для расширения частного кредитования и экономического роста.

По словам Силуанова, это также будет способствовать снижению инфляции и процентных ставок.

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